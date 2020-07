Marica Pellegrinelli, gossip scatenato: il triangolo pericoloso degli ex. Ramazzotti, Belen e... Con chi l'hanno beccata

19 luglio 2020 a

Caldissimo incrocio di ex a Milano. Pare che Marica Pellegrinelli, storica compagna di Eros Ramazzotti, abbia dimenticato Charley Vezza e si sia avvicinata in modo sospetto a Marco Borriello, bomber bellone giramondo con un passato tra Milan, Roma e Juventus di stanza ormai a Ibiza, sua isola adottiva dopo tante estate passati a folleggiare. Borriello, playboy tra i più rinomati del calcio italiano, è tra l'altro a sua volta mitico ex di Belen Rodriguez, che in quest'estate pazza è stata mollata da Stefano De Martino e sta ora frequentando l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.

Marica e Charley, la situazione precipita. Clamorosa svolta dopo le voci su Eros e la (giovane) star della Rai

Marica e Borriello sarebbero stati avvistati sotto il Duomo, scrivono Chi e Gente, prima in un noto centro estetico della città e poi per un "innocente" gelato. Ma sotto, giurano le gole profonde, c'è di più. Tutto questo negli stessi giorni in cui sarebbe ufficiale, o quasi, la nuova fiamma di Ramazzotti: si tratterebbe di Veronica Montali, ex ballerina di Amici. Ovviamente, bellissima.

