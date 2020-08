Milan, Ibrahimovic a un passo dal rinnovo. Ma non basta: voci sul colpo clamoroso a centrocampo

10 agosto 2020 a

Fermento a casa-Milan, dove dopo il grande finale di stagione e il rinnovo di Stefano Pioli si pensa al futuro. In primis si pensa a Zlatan Ibrahimovic, vicinissimo al rinnovo e fondamentale per la rinascita della squadra: l'accordo per un ulteriore anno, secondo quanto si apprende, sarebbe in dirittura d'arrivo. Mancano soltanto alcuni dettagli da stabilire con Mino Raiola, ma - scrive Sport Mediaset - "la sensazione è che si chiuderà entro la metà di questo mese". Zlatan, da par suo, non ha particolare fretta e si sta godendo l'estate a bordo di uno yacht in Costa Azzurra assieme alla sua famiglia. Ma non c'è solo Zlatan. Secondo quanto si apprende, sta per tornare in rossonero anche Tiemoué Bakayoko. Di proprietà del Chelsea ha trascorso l'ultima stagione al Monaco, vorrebbe tantissimo tornare al Milan, dove giocò una ottima stagione (quella passata). Per vestire nuovamente il rossonero, sarebbe addirittura disposto a tagliarsi lo stipendio. L'accordo con Bakayoko c'è, ma il Milan deve trovarlo anche con il Chelsea, club con il quale non è mai semplice trattare.

