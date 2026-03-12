Allegri, triplo colpaccio Milan: chi arriva in estate

Un pranzo a Milanello, pochi giorni dopo il derby vinto sull’Inter, è diventato l’occasione per parlare non solo del presente ma soprattutto del futuro del Milan. A tavola si sono seduti l’amministratore delegato Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri: un incontro informale ma ricco di contenuti, tra complimenti alla squadra per il successo sull’Inter e riflessioni sulle prossime mosse del club. Il tema principale è inevitabilmente la Champions League. Dopo la stagione scorsa chiusa fuori dall’Europa, il ritorno nella competizione più ricca cambierebbe molto anche dal punto di vista economico. La qualificazione garantirebbe infatti circa 60 milioni di euro di ricavi, una cifra che la proprietà ha intenzione di reinvestire direttamente nella squadra. È la linea aziendale del club: ciò che arriva dai risultati sportivi torna sul mercato per rafforzare la rosa.

A questo tesoretto potrebbero aggiungersi altri introiti, tra cessioni e riscatti dei giocatori attualmente in prestito. Sommando queste voci, il budget estivo potrebbe avvicinarsi ai 100 milioni di euro. L’idea condivisa tra dirigenza e allenatore è quella di intervenire con almeno un acquisto importante per reparto, inserendo titolari capaci di alzare il livello tecnico della squadra.

