Paola Ferrari, sconcertante gaffe nel cuore della notte: "Boom. Juventus ripescata in Champions"

11 agosto 2020 a

a

a

Oh mamma, Paola Ferrari. La signora del calcio in Rai incappa in una strepitosa e, sinceramente, incredibile gaffe. Succede che attorno all'1 del mattino di martedì 11 luglio, lady La domenica sportiva posti sul suo profilo Twitter ciò che potete vedere qui sotto. Una schermata del Televideo che recita: "Champions, Atletico Madrid Covid-positivo. Ripescata la Juventus". Il riferimento è ovviamente ai due dell'Atletico positivi al coronavirus. Ma altrettanto ovviamente è una fake news, una balla spaziale. Che trae però in inganno la Ferrari, che rilancia il tutto sui suoi profilo con tanto di commento "boom" e hashtag #speranza. Insomma, una discreta figuraccia per Paola Ferrari, che forse sperava più degli juventini che l'avventura in Champions dei bianconeri non fosse ancora terminata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.