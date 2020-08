MotoGp, drammatico incidente tra Zarco e Morbidelli: bandiera rossa, Rossi e Vinales hanno rischiato la vita

16 agosto 2020 a

Drammatico incidente nel Gp di Austria di MotoGp. La Ducati del francese Yohann Zarco si scontra con la Yamaha dell'italiano Franco Morbidelli: moto disintegrate, piloti che volano in aria e rotolano per decine di metri. Al nono giro, la decisione di sventolare la bandiera rossa da parte della direzione di gara. Brividi lungo la schiena dei telespettatori, perché la moto di Zarco si è trasformata letteralmente in un proiettile impazzito sfiorando l'impatto con Valentino Rossi e Maverick Vinales che stavano giungendo alla curva 3: si è rischiata la tragedia.



Poche ore prima, in Moto2, si è assistito a una scena simile con Syahrin che si è scontrato con Enea Bastianini: incidente impressionante anche in questo caso e bandiera rossa sul Red Bull ring.

