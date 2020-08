Lionel Messi e Neymar insieme al Psg: "Senza dubbio, può succedere", l'agente si sbilancia

21 agosto 2020 a

a

a

“Oggi, senza dubbio, è più facile per Messi andare al Psg che per Neymar tornare al Barcellona”. Così ha parlato Wagner Ribeiro, agente del fuoriclasse brasiliano, prima della finale di Champions tra i francesi e il Bayern Monaco. Ovviamente ci sarà tempo per parlare di mercato, ma una cosa è sicura, ovvero che Neymar non si muoverà da Parigi: “C’è stato un momento in cui era triste a causa degli infortuni. In quel momento era pronto a partire, a tornare al Barcellona o ad andare al Real Madrid. Non oggi, puoi vedere la sua gioia. È felice e penso che rimarrà al Psg per almeno altri due anni”. Completamente diverso invece il discorso per Messi, che sembra arrivato alla fine della sua lunghissima storia con i blaugrana: “Sono serio - è l’avvertimento dell’agente di Neymar riguardo al possibile ricongiungimento con Messi al Psg - non puoi dubitare della potenza economica del Qatar”. Intanto il fuoriclasse brasiliano sogna di vincere la sua seconda Champions League, la prima da quando è a Parigi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.