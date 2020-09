Spezia, debutto amaro in Serie A: primo storico gol di Galabinov, ma il Sassuolo ne fa 4

27 settembre 2020 a

a

a

Debutto amaro per lo Spezia in Serie A: sconfitta 1-4 in casa (ma si giocava al Manuzzi di Cesena) contro il Sassuolo e unica soddisfazione il primo, storico gol nella massima serie dei liguri, grazie a Galabinov. Gli emiliani allenati da De Zerbi, più esperti e organizzati, hanno passeggiato dopo essere andati in vantaggio a inizio gara con Djuricic. Alla mezzora lo squillo dei padroni di casa per il momentaneo 1-1, dopo un gol annullato a Caputo (con caos Var). Nella ripresa, nel giro di 12 minuti, il tris dei neroverdi con Berardi su rigore (64'), Defrel (66') e il solito Caputo al 74'. Per il mister spezzino Italiano, rivelazione della scorsa Serie B, ci sarà ancora tanto da aggiustare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.