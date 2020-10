Giorgia Rossi positiva al coronavirus, salta "Pressing Serie A": chi prenderà il suo posto?

31 ottobre 2020 a

a

a

Giorgia Rossi, giornalista Mediaset, è positiva al coronavirus. È stata la stessa conduttrice ad annunciarlo sui social . Ora è in quarantena e per questo non potrà condurre le prossime puntate di Pressing Serie A domenica sera in seconda serata su Italia Uno. Non si sa se la giornalista è asintomatica o se ha dei leggeri sintomi, ma è sotto osservazione medica.

Il Milan è "guarito": Donnarumma e Hauge negativi al tampone. Scendono subito in campo?

Nulla ancora si sa su chi prenderà momentaneamente il suo posto a Pressing Serie A. Molto probabilmente la presentatrice verrà sostituita da un collega della redazione della trasmissione Mediaset. In questi giorni tanti personaggi famosi hanno annunciato di avere il Covid-19, come Paola Perego, Carlo Conti, Gerry Scotti, Ornella Vanoni, Rocco Siffredi, Valentino Picone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.