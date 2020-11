Roberto Mancini positivo al coronavirus: "Ammalato guardando il Tg", la vignetta che non perdonano al Ct

06 novembre 2020 a

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, è risultato positivo al Covid -19. Le sue condizioni di salute sono buone e risulta asintomatico. Come da protocollo, adesso si trova in isolamento fiduciario a casa. Mancini potrà aggregarsi al raduno degli Azzurri a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa e Figc. Lo scorso 22 ottobre in un post per il quale aveva poi chiesto scusa ("Mi sono ammalato guardando i TG..."), il testo di una vignetta pubblicata sul suo profilo Instagram, e per la quale a stretto giro aveva porto le sue scuse ("se ho offeso qualcuno, non era mia intenzione").

La positività è stata riscontrata dal giro di tamponi al quale tutto lo staff della nazionale viene sottoposto a ridosso dei raduni. Il prossimo è previsto da domenica sera, per preparare tre partite (l'amichevole con l'Estonia mercoledì, poi Polonia il 15 e trasferta in Bosnia il 18 novembre) alle quali stante la situazione attuale il ct non può prendere parte.

