Juventus, ci pensa sempre Cristiano Ronaldo: Cagliari battuto con una doppietta, segnali di crescita

Ci pensa sempre Cristiano Ronaldo. Con una doppietta il portoghese ha trascinato una buona Juventus alla vittoria per 2-0 sul Cagliari: è andato a segno tre volte su tre in Serie A da quando è guarito dal Covid, per un totale di 5 gol e 7 punti che proiettano i bianconeri al secondo posto, a -1 dal Milan, in attesa ovviamente delle partite di domani. Le due reti di Ronaldo sono arrivate nel primo tempo e hanno indirizzato subito la partita verso la Juve, che però non è riuscita a concretizzare al massimo le occasioni e a chiudere definitivamente la partita. Il Cagliari ha avuto una buona reazione, si è visto anche annullare un gol, ma per il resto i bianconeri hanno tenuto in difesa e portato a casa tre punti importanti (e senza prendere gol) per prendere fiducia.

