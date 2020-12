Paolo Rossi, la moglie in lacrime ricorda Pablito: "Hai lottato fino alla fine". Il tumore e l'ultimo gesto del campione

10 dicembre 2020 a

"Una persona unica, meravigliosa", lo ricorda cosi Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, che ha vissuto accanto a lui fino all'ultimo momento. La moglie ricorda gli ultimi mesi vissuti, dopo aver scoperto di avere un male incurabile. "Non voleva mollare, ha lottato fino all'ultimo. Ha cercato sempre di rassicurare me e le bambine. Ho avuto la fortuna di condividere tante cose con lui. Guardava sempre l'aspetto positivo delle cose. Una persona semplice che mi ha insegnato a guardare le cose in maniera diversa, sempre cercando di farmi capire che bisogna sempre aiutare gli altri. Difficilmente si trovano persone come lui", ricorda la Cappelletti tra le lacrime in un intervento audio per la Gazzetta dello Sport.

"Per sempre". Addio Paolo Rossi, lo strazio della moglie Federica: il tumore, l'ultima volta in tv

L'ultimo ricordo della moglie è personale: "Mi hanno chiamato da tutto il mondo quando si è saputo della notizia. Paolo era sempre uguale, sia che incontrasse un Capo di Stato, sia che ringraziasse magari il postino che lo ringraziava per le gioie sportive che gli aveva regalato. E poi il ricordo del suo meraviglioso sorriso che mi ha fatto innamorare e che ha sempre regalato a tutti quelli che incontrava", ricorda commossa la moglie.

