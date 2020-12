Milan, pessime notizie su Ibrahimovic e Kjaer: "Nessuna certezza", brutte voci dall'infermiera

17 dicembre 2020 a

Il Milan ha rallentato in Serie A: le due partite senza Zlatan Ibrahimovic sono terminate entrambe in pareggio (2-2 sia col Parma che col Genoa, tra l’altro in rimonta), con i rossoneri di Stefano Pioli che hanno visto l’Inter di Antonio Conte rientrare a -1 in classifica. Domenica il Milan sarà impegnato in una partita sulla carta molto difficile: ci sarà da affrontare il Sassuolo, tra l’altro al Mapei Stadium, ma per ora i rossoneri non sono ancora in grado di sciogliere i nodi che riguardano Ibrahimovic e Kjaer, i due veterani al servizio di Pioli: se ne parlerà non prima della giornata di venerdì. Da valutare anche le condizioni di Theo Hernandez, fuori col Genoa a causa di un fastidio muscolare, mentre saranno sicuramente assenti Bennacer e Gabbia. Il Milan vuole cercare di superare al meglio le ultime due partite (Sassuolo e Lazio) che mancano alla pausa natalizia: la speranza è di recuperare sia Ibra che Kjaer, magari non dall’inizio ma almeno a gara in corso.

