"Un viaggio lunghissimo verso l'Austria": Sofia Goggia racconta il suo prossimo "Gigante"

Scia da sempre, da quando era piccola. Ed è un vero fenomeno sportivo: Sofia Goggia si sta preparando per il Gigante austriaco. Per la prima volta racconta il suo viaggio in un collegamento tramite Zoom con RTL102.5, durante “No problem, W l’Italia” con Alessandro Greco, Charlie Gnocchi e Valeria Graci. “Sono in viaggio, sto andando in una località austriaca, un viaggio eterno di 770 km perché tra due giorni ho una gara di Gigante”, racconta dalla sua auto sperimentando la rivoluzione copernicana nella comunicazione che RTL102.5 sta attuando da giorni connettendo l’Italia intera tramite Zoom.

La Goggia, bergamasca doc, è sicuramente tra le più amate non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. La sciatrice azzurra guida la classifica delle discese libere con un talento inossidabile. Tra due giorni il Gigante, che la vedrà mostrare ancora una volta i propri muscoli e tutta la sua bravura. Connessa durante il viaggio verso l’Austria con RTL102.5 scherza con Charlie Gnocchi, che le chiede i nomi delle quattro valli bergamasche. “Veramente sono due”, risponde la sciatrice. E si scoppia a ridere in diretta. La Goggia, prima di lasciare il collegamento, inquadra con lo smartphone l’auto su cui è in viaggio mentre siede al lato passeggero. Un viaggio lunghissimo per coronare l’ennesimo appuntamento sportivo. Attesissimo.

