Diego Costa, "licenziato per motivi personali": addio Atletico Madrid, voci su Milan e Juventus

Diego Costa ha rescisso ufficialmente il contratto con l’Atletico Madrid. È stato proprio il club spagnolo a mettere fine al chiacchiericcio con un comunicato stampa che non lascia dubbi: risolto il contratto che si sarebbe concluso il 30 giugno 2021, adesso l’attaccante è libero di scegliere la sua prossima squadra già da subito. “Ha chiesto il suo licenziamento per motivi personali pochi giorni fa - ha spiegato l’Atletico Madrid - e ha firmato questo martedì la risoluzione del contratto, svincolandosi dalla nostra entità”. In Spagna c’è già chi ha iniziato a parlare di possibili interessamenti da parte di Milan e Juventus, ma secondo gli esperti di mercato nostrani sono soltanto un fuoco di paglia: entrambi i club sono alla ricerca di una punta, ma i rossoneri hanno già Ibrahimovic e uno della personalità di Diego Costa potrebbe essere deleterio, mentre la Juve vuole un’alternativa ai titolari mentre lo spagnolo vuole giocare subito. Probabile quindi che possa finire in qualche meta esotica a cifre da fine carriera: sono già arrivate offerte da Cina e Brasile.

