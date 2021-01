Torino, Belotti, orgoglio e poco altro: solo 1-1 in casa con la Fiorentina di Ribery (in 9)

29 gennaio 2021 a

Ancora un punto per il Torino dI Davide Nicola, ancora un gol nel finale. Stavolta è Andrea Belotti a segnare l'1-1 con la Fiorentina, passata in vantaggio con Ribery ma rimasta in 9 uomini, e lo fa al 90' proprio come Zaza aveva firmato la rimonta a Benevento. I granata restano a secco di vittorie in campionato al ‘Grande Torinò ma muovono quantomeno la classifica portandosi a quota 15. Nicola e Prandelli schierano i rispettivi undici a specchio con il 3-5-2, grande intensità in mezzo al campo ma le occasioni non mancano nel primo tempo con un legno a testa. Al 10′ Ribery manda in porta Vlahovic, il serbo controlla bene ma col mancino colpisce il palo. Dall’altro lato, il Toro fa fatica a carburare ma al 39’ un’illuminante sponda di Belotti mette Zaza a tu per tu con Dragowski, salvato dalla traversa sull’esterno mancino del centravanti lucano. Qualche minuto prima, invece, il portiere viola era stato decisivo ‘murandò il tentativo di lob di testa di Lukic, che protesta poi per un contatto con il polacco. In avvio di ripresa gli ospiti ci riprovano: Ribery lancia ancora una volta Vlahovic, il centravanti della Fiorentina batte Sirigu col destro ma il Var cestina il vantaggio degli uomini di Prandelli per fuorigioco. La serata per i viola rischia di complicarsi nell’ultima mezz’ora: Lukic trova ancora una volta il tempo giusto per l’inserimento, Castrovilli lo stende al limite dell’area. Di Bello estrae in un primo momento il giallo, poi dopo l’on field review cambia idea giudicando l’azione come chiara occasione da gol ed espelle il numero 10. Pur in inferiorità numerica la Fiorentina non demorde e si affida ai giocatori con più esperienza: al 67′ break di Bonaventura su un pallone recuperato a metà campo, splendida combinazione con Ribery che dribbla Sirigu e rende vano il tentativo disperato di Singo sulla linea. Un’ingenuità di Milenkovic, però, regala al Torino il vantaggio di un altro uomo: scintille con Belotti, il difensore dei viola esagera nel testa a testa secondo la valutazione del direttore di gara e gli ospiti restano in nove dal 71′. Il Toro stringe i denti, colpisce una traversa con Singo ma all’88’ la zampata di Belotti sul cross di Verdi evita la decima sconfitta stagionale. Rabbia e orgoglio, ma la luce in fondo al tunnel della zona retrocessione sembra ancora lontana.

(ITALPRESS).

