Marta Bassino, l'azzurra vince il Gigante parallelo ai Mondiali di Cortina

Prima medaglia d’oro per l'Italia ai Mondiali di Cortina. Marta Bassino vince in rimonta nel gigante parallelo donne. L'azzurra batte nell’ordine Hrovat, Brignone, Worley e Liensberger dopo una qualificazione davvero in bilico in mattinata. L’Italia femminile torna così a vincere un titolo mondiale 24 anni dopo il Super G di Isolde Kostner al Sestriere. Nel percorso verso la medaglia d'o, la Bassino ha eliminato anche Federica Brignone ai quarti di finale, mentre in finale ha sconfitto l’austriaca Katharina Liensberger.

“Incredibile, bellissimo. Ero emozionata già dalla semifinale, sono rimasta concentrata perché pensavo si potesse fare. E’ stata una lotta, la pista blu era molto lenta e non era mai finita questa gara. E’ la ciliegina sulla torta, ma credo nel gigante. Mi tolgo un grande peso, ma se vuoi raggiungere certi traguardi devi lottare. Dedico l’oro alla famiglia e alla mia squadra, è grazie a loro se sono qui”, le sue prime parole di gioia dopo il titolo mondiale.

Per Marta Bassino si tratta della prima medaglia d’oro ai mondiali in attesa del gigante di giovedì 18 febbraio, specialità in cui in questa stagione ha già vinto 4 gare di Coppa del Mondo. Secondo posto per l'austriaca Liensberger, bronzo per la francese Worley. Tra gli uomini, titolo iridato per il francese Faivre, davanti al croato Zubcic e allo svizzero Meillard. L'italiano uca De Aliprandini è uscito ai quarti di finale.

