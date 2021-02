Andrea Cossu in rianimazione, terrificante incidente stradale: il mondo del calcio in ansia per l'ex Cagliari e Nazionale

21 febbraio 2021 a

Il mondo del calcio è in ansia per Andrea Cossu, ex trequartista del Cagliari e della Nazionale. Il 40enne sardo è stato protagonista di uno spaventoso incidente stradale nella notte ed è ora ricoverato in condizioni molto gravi ma stabili nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, i medici nutrono un cauto ottimismo. L'ìncidente è avvenuto avvenuto sabato sera lungo la statale 554 nell’hinterland di Cagliari, con la Porsche Macan dell'ex calciatore rimasta letteralmente distrutta. Cossu ha riportato fratture, un trauma toracico e problemi alla milza, ma al momento non sono previsti interventi chirurgici.



L'ex bandiera del Cagliari avrebbe perso il controllo del potente mezzo per motivi ancora da accertare all’altezza di via Nenni. La Porsche è finita fuori strada e dopo aver percorso fuori controllo circa 300 metri tra erba e asfalto si è ribaltata diverse volte, risalendo la carreggiata, con Cossu sbalzato fuori dall'abitacolo. Non risultano al momento coinvolti altri veicoli.

