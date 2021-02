Australian Open, Djokovic nella storia: travolge Medvedev, nono successo in carriera

21 febbraio 2021 a

Troppo forte, Novak Djokovic: il serbo centra la nona vittoria agli Australian Open strapazzando il russo Daniil Medvedev in 3 set. Solo il primo, concluso 7-5, ha presentato qualche difficoltà poi Nole travolge il vincitore del Masters di Londra con un doppio 6-2. Nello Slam, resta il dominio dei grandi protagonisti di questi ultimi 15 anni di tennis mondiale, Federer, Nadal e Djokovic. Come ricorda anche Gazzetta.it, l'ultima "impresa" risale al 2009, quando Juan Martin Del Potrò si aggiudicò gli US Open. Ma era letteralmente un'era fa.

Djokovic centra un altro record: nono Australian Open in carriera (terzo di fila), solo Nadal ha vinto uno Slam per più volte (13, il Roland Garros), Ed è la 18esima vittoria complessiva nei tornei dello Slam (un Roland Garros, 5 Wimbledon e 3 Open Usa), in una corsa da fenomeno verso il record assoluto di successi (20) che appartengono ovviamente a Rafa e Roger a parimerito. "Premio di consolazione" per il giovan Medvedev, arrivato al numero 3 della classifica Atp.

