Europa League, sorteggi difficili per Roma e Milan: Manchester United per i rossoneri e Shakthar per i giallorossi

Sorteggio duro per le due squadre italiane ancora in corsa per l'Europa League. Agli ottavi di finale, il Milan ha pescato il Manchester United. L'urna di Nyon ha stabilito che l'andata sarà in Inghilterra a Old Trafford (11 marzo) e il ritorno a San Siro, una settimana dopo. Un tuffo nel passato per Zlatan Ibrahimovic che ha militato nel club inglese dal 2016 al 2018 (33 partite e 17 reti).

La Roma invece dovrà vedersela con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk,ex sqquadra del tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. Prima gara all'Olimpico e ritorno in trasferta. Tre anni come tecnico in Ucraina per Fonseca che ha vinto con lo Shakthar tre scudetti, tre coppe nazionale e una supercoppa nazionale.

Le altre partite degli ottavi sono: Dinamo Zagabria-Tottenham, Olympiakos-Arsenal; Dynamo Kiev-Villarreal, Ajax-Young Boys, Slavia Praga-Ranger, Granada-Molde. I club hanno tempo fino a lunedì per far sapere alla Uefa se le restrizioni per la pandemia del Covid impediscono i viaggi nei rispettivi paesi, poi sarà presa una decisione sulle sedi. Il 19 marzo a Nyon ci srà poi il sorteggio del tabellone dei quarti. I quarti l’8 e il 15 aprile, semifinali il 29 aprile e 6 maggio, il 26 maggio la finale a Danzica.

