Jannik Sinner, confessione privata sulla fidanzata Maria Braccini: "Lei sa di cosa ha bisogno un atleta"

Non sono soltanto chiacchiere, Jannik Sinner sembra aver finalmente trovato l'amore. Il tennista azzurro, originario del piccolo comune di San Candido in Trentino Alto Adige conferma una volta per tutte la relazione con l'influencer Maria Braccini. I due avrebbero deciso di iniziare una relazione stabile lo scorso settembre. Sinner si confida a Rai Sud Tirolo e in un'intervista rivela lo scoop clamoroso: “E' possibile avere una relazione facendo questo lavoro? Certo, io e Maria stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta. Sa di cosa ha bisogno un atleta"

La Braccini sembra aver trasmesso un certa serenità al campioncino 19enne: "E' una tipa molto tranquilla e non mi mette alcuna pressione” ha affermato nel corso dell'intervista. L'influencer viene descritta da Sinner come una ragazza molto semplice e umile. I sentimenti che il ragazzo prova per la 21enne si percepiscono dal modo in cui parla della partner. "Maria non mi mette alcuna pressione" ha proseguito l'atleta, sottolineando l'importanza di un'intesa equilibrata con la propria controparte in qualsiasi relazione. Sinner ci tiene a precisare che la storia d'amore non toglierà comunque spazio ai suoi impegni sportivi, ribadendo come la priorità del tennis nella sua vita non sia minimamente messa in discussione dalla love story.

Nel frattempo, Sinner scalda i motori in vista ritorno in campo a Marsiglia settimana prossima in vista dell'atp 250 sul veloce indoor francese, in seguito allo stop rimediato a Montpellier a causa di un problema lombare.:" La schiena ora va bene. Abbiamo fatto degli accertamenti e si trattava di una infiammazione a un disco intervertebrale. L'abbiamo curata" ha detto in conferenza stampa. Dopo marsiglia, Sinner sarà impegnato prima a Dubai e poi a Miami per il Masters 1000 sul cemento americano. Successivamente, tornerà a Montecarlo sperando di disputare il 1000 sul rosso. Ultimo impegno gli Internazionali di Roma.

