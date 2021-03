Juventus, Dybala in Inghilterra per comprare lui: voce-terremoto, i dettagli

20 marzo 2021 a

Giovedì sera davanti a Milan-Manchester United, Paul Pogba sedeva in panchina. Poi è entrato in campo e ha mandato a casa i rossoneri, eliminandoli dalla Europa League. Oggi ha 28 anni e in Inghilterra non si è espresso ai suoi massimi livelli, come fece alla Juventus. ai bianconeri, invece, un giocatore così, come quello che ha eliminato il Milan, farebbe molto comodo. Fabio Paratici pensa così all'operazione nostalgia.

Pogba ha il contratto in scadenza nel 2022 e lo United sa bene che portare un assistito di Raiola all'ultimo anno è una mossa da non fare mai. Il francese vuole andarsene, la Juventus lo rivuole: e lui a Torino tornerebbe volentieri perché è casa sua. C'è anche l'amico del cuore: Paulo Dybala. E si sa chi trova un amico....ma stavolta il tesoro lo farebbe la Juve, perché proprio sacrificando l'argentino si potrebbe arrivare al francese.

Molte squadre inglesi sono pronte a sborsare una cifra attorno ai 55 milioni per arrivare al dieci bianconero che da mesi lavora a un rinnovo con la Juve. Due anni fa non andò Manchester nell'ipotetico scambio con Lukaku. Dybala però ha capito che il futuro alla Juve è complicato. Così il bianconero è preoccupato per le reali intenzioni del club. Il suo dubbio è che la Juve non sia molto decisaa trattenerlo a Torino per poi cederlo quest'estate. Sensazioni che all'argentino danno fastidio e non riescono a farlo concentrare al meglio per dare il meglio di sé in campo.

