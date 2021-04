MotoGP, Fabio Quartararo trionfa a Doha: beffate le Ducati, sprofonda Vale Rossi

04 aprile 2021 a

La seconda gara della nuova stagione di Moto GP se l’è aggiudicata Fabio Quartararo, al primo successo in qualità di pilota della Yamaha ufficiale. Sul circuito di Losail il pilota francese ha bissato il successo della Yamaha ottenuto la scorsa settimana e ha piazzato la sua moto davanti alle due Ducati del team Pramac, guidate rispettivamente da Johann Zarco e Jorge Martin. Sesto posto, invece, per Pecco Bagnaia, che si è piazzato alle spalle di Vinales.

Male, malissimo invece le altre due Yamaha del team Petronas, che non sono state neanche lontanamente performanti come le altre moto della casa giapponese: Franco Morbidelli e Valentino Rossi sono arrivati lontanissimi dai primi, rispettivamente dodicesimo e sedicesimo. Ma dicevamo della giornata di grazia di Quartararo, che dal quinto posto della partenza ha costruito una gran gara ed è stato abile ad attendere il momento giusto per attaccare le Ducati e andare a vincere.

“È stata una vittoria speciale - ha dichiarato al termine della corsa - sono partito da lontano, dal quinti posto, ma il mio passo era davvero buono, riuscivo a mantenere le gomme. Quando ho visto Vinales che arrivava ho pensato fosse il momento di spingere. C’è sempre un ulteriore pressione quando devi prendere il posto di Rossi anche a livello mediatico, ringrazio tutte le persone che mi supportano, ora voglio godermi questa vittoria”.

