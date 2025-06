Marc Marquez fa disperare Pecco Bagnaia: "Da solo non posso fare niente"

Un Pecco Bagnaia all'angolo, quello che arriva al circuito di Assen, la cosiddetta "università del motociclismo", per affrontare il Gran Premio d’Olanda della MotoGP. Il tutto dopo un weekend al Mugello la cui delusione è ancora cocente. Il tre volte campione del mondo non è riuscito ad andare oltre il terzo posto nella Sprint e ha chiuso quarto nella gara lunga, un risultato che riflette le difficoltà attuali nel trovare il giusto feeling con la sua moto.

Il principale grattacapo per il pilota Ducati continua a essere la fiducia sull’avantreno, un aspetto che condiziona in modo evidente le sue performance. "È vero che il Mugello è stato difficile, ma è stato almeno il primo weekend in cui ho avuto la possibilità di lottare. Poi, sfortunatamente, ho avuto dei problemi nella parte finale della gara", ha raccontato Bagnaia in conferenza stampa, mostrando una punta di rammarico ma anche la consapevolezza di aver fatto il massimo con ciò che aveva a disposizione.

Ma non solo. La più grossa delle gatte da pelare risponde al nome di Marc Marquez, suo compagno di squadra, sempre più in grande spolvero e dominatore del mondiale. Bagnaia, riflettendo sulla situazione, spiega: "Per me è più difficile sapere cosa posso fare, ma anche cosa non posso fare al momento. So che tutti stanno cercando di dare il massimo per permettermi di essere di nuovo competitivo".

Il nodo centrale, però, resta la componente tecnica. La base del telaio non viene aggiornata e a pagare le conseguenze maggiori è proprio il pilota azzurro. Un intervento drastico potrebbe arrivare soltanto nel prossimo appuntamento al Sachsenring: "Per fare un cambio radicale dovremmo cambiare il telaio o fare un grande cambiamento. Magari lo faremo al Sachsenring", ha ammesso Bagnaia, lasciando intendere che per ora bisognerà stringere i denti.

Il programma per Assen non prevede stravolgimenti: si continuerà con piccole regolazioni. Il problema è che queste modifiche sembrano non essere sufficienti per ritrovare la competitività che Bagnaia desidera. Dunque, l'appello di Pecco, che per certo mostra di non perdere fiducia nel suo team: "Vedere anche che la mia squadra si sta impegnando al massimo... è per questo che dopo una gara come quella del Mugello, nella quale ho lottato ma alla fine ho finito solo quarto, ero arrabbiato. Ma preferisco riflettere e continuare questo lavoro insieme alla squadra per trovare una soluzione, perché so che da solo non posso risolvere niente. È importante avere questa relazione con loro, perché siamo sulla stessa barca", ha concluso Pecco Bagnaia.

