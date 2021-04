Josè Mourinho esonerato dal Tottenham: Special One umiliato, con chi lo sostituiscono

19 aprile 2021 a

Fulmine a ciel (non troppo) sereno in casa del Tottenham. Esonerato José Mourinho, lo ha annunciato il club inglese con un comunicato ufficiale, ripreso anche sui social network: "Il club dichiara che Jose Mourinho e il suo staff sono stati sollevati dal loro incarico". La decisione è arrivata ieri in seguito al pareggio contro l'Everton. Il bilancio ormai quasi alla fine della stagione non sorride agli Spurs: settimo posto in classifica in Premier League (a -5 dalla Champions League) ed eliminazione dall'Europa League per mano della Dinamo Zagabria. Ryan Mason, allenatore dell'U 23, dovrebbe prendere la guida della squadra fino al termine della stagione.

Il 25 aprile 2021, il Tottenham incontrerà il Manchester City di Guardiola in finale di Carabao Cup. Mourinho non sarà quindi presente alla sfida contro uno dei suoi più rivali storici. Arrivato a novembre del 2019 a Londra, Mourinho non aveva raccolto un'eredità affatto facile. Mauricio Pochettino aveva infatti regalato emozioni che mancavano da anni ai tifosi degli Spurs. Rendimento altissimo in campionato, e la storica finale di Champions League, persa per 2-0 contro gli alieni del Liverpool. Dopo la stagione giocata a livelli stratosferici, il ritmo del club londinese è tuttavia calato. Dopo una serie di risultati non all'altezza, che hanno portato gli Spurs al 14esimo posto, a Pochettino era stato dato il ben servito.

L'arrivo di Mourinho, che si era legato al club con un contratto fino al 2023, aveva inizialmente risollevato squadra e spogliatoio, portando a un inaspettato sesto posto in campionato, valido per la qualificazione in Europa League. La stagione di quest'anno è stata invece parecchio deludente e la qualificazione a tutte e due le coppe europee sembra complicarsi sempre di più. Dopodomani, Kane e compagni sono chiamati a salvare una stagione intera nel match contro il Southampton.

