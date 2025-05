DiMartedì, Santoro insulta Meloni: "Valletta di Trump. Per i nostri tg..."

Sono giorni di grande tensione tra i due leader del conflitto tra Russia e Ucraina . Putin e Zelensky si stuzzicano a botte di dichiarazioni eclatanti sui media e stuzzicano anche i loro colleghi europei, in uno scenario non certo tranquillizzante. Di questo si discute anche a “Dimartedì”, il talk di approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Giovanni Floris. In studio c’è anche Michele Santoro, che analizza la situazione in Ucraina e le possibili soluzioni del conflitto. Secondo il giornalista l’Europa è colpevole nel non trovare una soluzione e anche Trump, con il suo egocentrismo, non sembra poter essere un uomo risolutivo. I dubbi, infine, su come Giorgia Meloni e le sue mosse in ambito geopolitico.

Queste le parole al veleno di Santoro: “La questione che noi non vogliamo affrontare non è tanto chi è stato l'invasore e chi è stato l'invaso. Ormai, francamente, lo abbiamo capito. È invece il ‘come se ne esce’ e il compito dei politici sarebbe di delineare questo. Noi abbiamo un presidente del Consiglio che, nei nostri telegiornali, è la protagonista assoluta del film mondiale che noi stiamo vedendo. Se esci, però, dai telegiornali ti accorgi che conta molto poco e fa la valletta dello show di Trump, quindi sono due cose molto differenti. Quei signori (Macron, Zelensky etc., ndr) che si sono messi in posa, tutti insieme nella foto di famiglia, che si sono fatti fotografare su quel treno che viaggia verso il nulla che cosa vogliono fare, ma qualcuno glielo spiega alla gente? In qualche modo – conclude Santoro - loro stanno cercando tutti i pretesti possibili per continuare la guerra. Macron perché non ha altra scelta se non quella di apparire come un Napoleone difensivo dell'Europa. Ne parlano, quando invece hanno fatto un asse privilegiato tra francesi e inglesi che sono quelli che hanno rotto con l'Europa, quindi di che Europa stiamo parlando?”.