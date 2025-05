DiMartedì, Piccolotti contro Meloni: "Come Ecce Bombo"

"A me pare che Giorgia Meloni si ispiri un po' al personaggio di Ecce Bombo che dice 'mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente'": Elisabetta Piccolotti di Avs lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, commentando la decisione della premier di non andare in visita a Kiev insieme agli altri leader europei, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, la settimana scorsa.

Dopo la battuta infelice, la Piccolotti è tornata alla carica attaccando la presidente del Consiglio per le sue scelte di politica estera: "Tutte le sue mosse degli ultimi mesi sono sostanzialmente subalterne a Trump, lei è preoccupata principalmente di strizzare l'occhiolino a Trump e di non farsi trovare laddove Trump non vuole vederla e questo depotenzia la sua azione". Infine, la stoccata: "Sta sempre all'estero, ma alla fine non sappiamo bene a fare cosa".