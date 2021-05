Inter, Antonio Conte festeggia lo scudetto e poi lancia una bomba sul futuro: "Ci sarà il tempo"

03 maggio 2021 a

"La maggior soddisfazione? Vedere i festeggiamenti, nostri ieri e dei tifosi oggi" queste le parole di un felice Antonio Conte che, in collegamento al Tg5, ha raccontato la gioia del "tricolore" portato a Milano dopo 11 anni di astinenza. Finisce dopo ben 9 anni, il cammino (quasi) interminabile della Juventus, interrotto dai nerazzurri. "Onore alla Juve e a un regno che cade e onore a chi ha buttato giù questo regno, non c'era niente di scontato" ha commentato. "In due anni ci siamo avvicinati alla Juve e poi l'abbiamo superata. La promessa che ho fatto il primo giorno era quella che avrei fatto di tutto per riportare l'Inter alla vittoria" ha detto Antonio Conte.

"In due anni abbiamo fatto cose importanti. Il futuro? Ci godiamo questa vittoria arrivata dopo tanto sudore. Giusto festeggiarla. Ci sarà tempo per parlarci" si è lasciato andare il tecnico nerazzurro. Alle telecamere di 90 minuto, Conte ha spiegato le sue prime emozioni: "La maggior soddisfazione? Vedere i festeggiamenti, nostri ieri e dei tifosi oggi". Così un sorridente Antonio Conte in collegamento con il Tg5 dopo la conquista dello scudetto dell'Inter, che ha interrotto anni di dominio Juve.

"Questo è di sicuro uno dei miei successi più importanti in carriera. Il momento chiave è stato nella settimana in cui siamo usciti dalla Champions, in cui ci sono piovute critiche esagerate" ha ricordato l'ex allenatore della Juventus. "Non era facile, perché questo era un gruppo di ragazzi non abituati a essere competitivi. Invece siamo stati molto bravi a compattarci, a prendere quelle critiche fin troppo eccessive e cercare di essere ancora più forti e protagonisti. Se resto all'Inter? Ci sarà tutto il tempo per fare quello che va fatto, ora vogliamo goderci lo scudetto. Mancano 4 partite, abbiamo avuto il pregio di vincere lo scudetto con 4 gare di anticipo ed è una cosa fantastica" ha spiegato l'allenatore leccese.

"Programmi futuri? Ora godiamoci questo successo. Da qui a fine stagione, per un mese, voglio solo godermela" ha commentato Antonio Conte" Ci sentiamo finalmente rilassati e felici, per la squadra e i tifosi. In questi due anni abbiano lavorato tanto, siamo cresciuti molto e tra un po' cominceremo a pensare al prossimo step. A vincere è stata la squadra, la disponibilità che che mi ha dato è stata totale. Si sono fidati del sottoscritto e del percorso che io ho indicato. Con tanto lavoro e impegno finalmente la barca siamo riusciti a riportarla in porto. Adesso niente e nessuno cercherà di rubarci questa gioia che abbiamo conquistato e che vogliamo condividere con i tifosi. Da qui a un mese ci sarà il tempo per fare tutte le cose che dovranno essere fatte".

