Maurizio Arrivabene alla Juventus, la soffiata di Luciano Moggi: "Anche quando era in Ferrari...", ora si capisce tutto

01 giugno 2021 a

a

a

Rivoluzione in casa-Juventus. Come è noto, ecco spuntare Maurizio Arrivabene, che assume il ruolo di amministratore delegato del club bianconero. Lo stesso Arrivabene che guidò la Ferrari, senza particolari successi in anni difficili, e che ha alle spalle una lunga carriera da top-manager in Philip Morris. E l'era Arrivabene viene benedetta da una vecchia conoscenza della Juventus, da Luciano Moggi, l'ex dg bianconero.

"Lo scudetto non basta". Adani bombarda Allegri eJuve, di nuovo: 9 milioni l'anno, non c'era la crisi?

Interpellato da AM Network, Moggi parlando del nuovo amministratore delegato ha premesso: "Un gran tifoso". Già, da sempre Arrivabene è tifosissimo della Juventus. E ancora, l'ex dg ha aggiunto: "Lo conosco da tempo. Ed è una persona saggia, che può dire la sua nell’economia della squadra - ha rimarcato -. È un gran tifoso della Juventus, e anche quando era alla Ferrari so che non ha mai perso una partita. Credo sia una buona scelta per i bianconeri, di una persona riflessiva che cerca sempre di guardare al futuro", ha concluso Luciano Moggi. Insomma, anche in Ferrari, magari dai box, Arrivabene avrebbe sempre avuto una tv accesa sulle partite della Juventus.

Arturo Vidal ricoverato in ospedale, Inter e Cile in ansia: "Era stato vaccinato ma ha il coronavirus"

Già due anni e mezzo fa, dopo l'addio alla Ferrari, il nome di Arrivabene era circolato alla Continassa per assumere il ruolo che lasciò Beppe Marotta, passato all'Inter. Ma all'epoca non se ne fece nulla. Arrivabene, nel nuovo ruolo di ad, si occuperà delle tre aree in cui è suddiviso il club bianconero: calcio, finanza e marketing. Insomma, un ruolo sfaccettato e di assoluto rilievo. Una nuova sfida nella sua squadra del cuore.

"La Juve dà l'ok". Maurizio Sarri verso un pesantissimo ritorno in Serie A: dove l'hanno beccato a cena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.