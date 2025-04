Douglas Luiz, "rispondetemi": lo sfogo che inguaia la Juventus

"Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?”. Era questa la provocazione di un utente fatta nei confronti di Douglas Luiz nella giornata di lunedì. Una frase che però ha scatenato la rabbia del calciatore brasiliano ex Aston Villa, che non è rimasto in silenzio e ha articolato una lunga risposta: "A inizio stagione ci sono stati dei malintesi, ma voglio dimostrare il mio valore alla Juventus”, è l’esordio del suo messaggio.

Per poi aggiungere: "Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse — le sue parole ancora — Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia?”.

E ancora: “Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: 'Oh, Douglas non è in forma', ma non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita — ha tuonato ancora il brasiliano — Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League".