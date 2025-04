Napoli, sorpasso compiuto: contro il Torino è 2 a 0

Sorpasso compiuto. Il Napoli di Antonio Conte sfrutta al massimo la seconda sconfitta consecutiva in campionato dell'Inter, batte 2-0 il Torino al 'Maradona' nel posticipo della 34/a giornata di Serie A e balza da solo in testa alla classifica con 74 punti, tre in più dei nerazzurri. A decidere il match in favore dei partenopei è ancora una volta Scott McTominay, che sigla la doppietta della vittoria con due gol quasi fotocopia al 7' e 41' minuto del primo tempo: inserimento, destro in area ad anticipare i difensori granata e palla alle spalle di Milinkovic-Savic. Napoli che controlla poi nella ripresa senza mai subire gli avversari e colpendo anche una traversa con Billing. Unica nota negativa per la nuova capolista, le uscite per infortunio nella ripresa di Anguissa e Buongiorno. Il Torino resta a 43 punti in classifica, al decimo posto a +1 sul Como.