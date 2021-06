Ok dall'Uefa, Pessina al posto di Sensi: c'è anche l'Atalanta negli azzurri di Roberto Mancini

07 giugno 2021 a

a

a

Era ormai una semplice formalità, ma alla fine l'annuncio ufficiale è arrivato: l'Uefa ha dato l'ok all'Italia per sostituire Matteo Pessina con l'infortunato Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro prosegue il suo calvario di infortuni che lo stanno praticamente tenendo lontano dai campi dal suo approdo all'Inter. Dopo aver accertato il risentimento muscolare di un infortunio che Sensi aveva subito lo scorso maggio 2021, il commissario tecnico Roberto Mancini aveva deciso di rimpiazzarlo tra i 26 convocati con l'atalantino Matteo Pessina, reduce da una stagione giocata ad altissimi livelli. Tuttavia, a complicare inizialmente il rimpiazzo si è messo il regolamento.

Clan e affari, ombre albanesi su Tare: "Come è arrivato Muriqi", la bomba di Report fa tremare la Lazio

Secondo l'Uefa, i giocatori della Nazionale possono essere rimpiazzati soltanto nel caso in cui si verificasse un "infortunio grave". Dove per "grave" è da intendersi un infortunio che costringe fuori un giocatore per un consistente numero di mesi. Questo non era proprio il caso di Stefano Sensi che, con un semplice risentimento, poteva essere a disposizione più avanti nel torneo. Roberto Mancini non ha comunque voluto rischiare, decidendo di convocare immediatamente uno dei pupilli del calcio italiano. Matteo Pessina, classe 1997, può essere una pedina importante. Decisivo in fase offensiva, ripiega spesso e volentieri per dare una mano in difesa.

Busquets positivo al Covid, il disastro spagnolo è una bomba sugli Europei: scoppia il caso-vaccini

La documentazione riguardo allo stop forzato di Sensi era stata inoltrata all'Uefa. Dopo alcuni giorni di dubbi riguardo all'effettiva possibilità dell'operazione, è infine arrivato il via libera dell'Uefa. Il nulla osta è già arrivato a Coverciano e l'ex Sassuolo partirà quindi nella giornata di domani dal ritiro della Nazionale. Venerdì sera, 14 giugno 2021 alle 21:00 andrà in scena allo Stadio Olimpico la gara inaugurale della competizione tra Italia e Turchia. Non è da escludersi che in campo si possa vedere già Pessina, magari per far rifiatare i titolarissimi. Nel frattempo, la gara inaugurale non si preannuncia senza polemiche. A partire dalla positività al Covid di Sergio Busquets e all'annesso caso-vaccini, fino all'assenza obbligata dei tifosi Turchi all'Olimpico, per le restrizioni ai viaggiatori dall'estero. Una cosa è chiara: sarà un Europeo complicato.

"Che ca*** fa, vuoi ammazzarmi?". Ciò che non avevate visto: la manovra "omicida" di Mazepina, furia-Schumacher. Caos all'Alfa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.