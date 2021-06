Claudio Marchisio, "facciamo tutti schifo"? Ora si capisce tutto, una foto clamorosa: con chi pizzicano l'ex Juve

09 giugno 2021 a

a

a

A una manciata di giorni dalle primarie del centrosinistra della città di Torino, il candidato civico del Pd Francesco Tresso ha incontrato nella mattinata di oggi, 9 giugno 2021, l'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio. "Un torinese con il quale condivido l'amore per la città e che ha a cuore il futuro di Torino" ha scritto Tresso su un post condiviso su Facebook che immortala l'incontro. "Claudio ha dimostrato grande sensibilità e attenzione su molti temi che sono prioritari anche nel nostro programma e rappresenta un esempio di civismo prezioso e necessario", ha aggiunto il candidato.

Lazio-Maurizio Sarri, c'è il "sì": contratto di tre anni in biancoceleste, ecco tutte le cifre e i bonus

Nella foto postata sul proprio profilo Facebook, si vedono Tresso e Marchisio seduti al tavolo con di fronte i giornali pronti da essere sfogliati per la "consueta lettura dei quotidiani". Il "principino" era stato addirittura accostato al ruolo di sindaco negli scorsi mesi, in seguito a delle prese di posizione dalla connotazione fortemente politica. Accostamento che l'ex centrocampista bianconero ha presto smentito sui propri social: "Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità. La politica è una cosa seria. Allora per favore facciamo i seri" aveva scritto Marchisio sui social.

"Terzo positivo, nello stesso girone". Euro2020, primo focolaio: rischia di saltare tutto

Ciò non ha comunque negato a Marchisio di appoggiare il candidato democratico alle prossime elezioni. Tra gli endorsement anche quello della Sinistra Ecologista e della Rete Civica locale degli amministratori del Nord Italia. Nella giornata di ieri è infine arrivato anche il sostegno dall'ex ministro del Partito democratico, l'economista Paolo Verri. La campagna elettorale entra nel vivo e l'appoggio di personalità con un notevole seguito come Claudio Marchisio, potrebbero rivelarsi una mossa vincente. Dal mondo dello spettacolo è arrivato invece l'endorsement del musicista Max Casacci. Soltanto su Instagram il principino può vantare un seguito di 4,8 milioni di follower. Certo, non tutti di Torino, ma ad ogni modo...

Di sicuro, la foto postata da Marchisio rilancia il sospetto: per lui c'è un futuro nel Pd? Un sospetto tornato prepotentemente d'attualità dopo lo sfogo dell'ex calciatore per il caso di Seid Visin: "Facciamo tutti schifo", disse Marchisio unendosi al coro di chi puntava il dito contro il razzismo per il suicidio del giovane atleta.

Il fratello di Gene Gnocchi fa le scarpe agli Europei: Charlie, da Striscia a "Moka"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.