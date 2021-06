Euro 2020, Romelu Lukaku sfida Cristiano Ronaldo: "Forse lui invidia...", si accende Belgio-Portogallo

25 giugno 2021 a

Belgio-Portogallo è certamente l’ottavo di finale di Euro 2020 più affascinante, insieme a Germania-Inghilterra. Dopo essersi affrontati negli ultimi due anni sui campi della Serie A, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo sono pronti a dare spettacolo anche in campo internazionale. Ad aprire le danze è stato l’attaccante belga, che ha riservato le seguenti parole al rivale portoghese: “Lui ha vinto il titolo di capocannoniere, ma noi abbiamo vinto il campionato”.

“Cosa gli invidio? Il dribbling e il tiro. Al contrario penso che lui invidi un po’ la mia forza e la mia mira, e il nostro gioco di squadra”, ha aggiunto Lukaku, che finalmente ha ottenuto il riconoscimento che merita a livello internazionale. “Quando i critici si riferivano a Lewandowski e Benzema - ha dichiarato - parlavano sempre di attaccanti di ‘livello mondiale’, mentre io venivo descritto come un buon centravanti. Questa è stata una motivazione in più per lavorare e migliorare”.

Ciò non toglie che il rispetto sia massimo per il Portogallo: “per diventare campioni bisogna saper soffrire e nella sofferenza è incluso il fatto di dover stare lontani per tanti giorni dalle proprie famiglie. Domenica giocheremo contro i campioni in carica. I portoghesi hanno qualità individuali e collettive, sono molto fieri del proprio Paese, ma faremo di tutto per qualificarci”.

