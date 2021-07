Andrea Agnelli su Ceferin: "Lo stimo, è sempre il padrino di mia figlia", ma sulla Superlega non arretra

01 luglio 2021 a

Andrea Agnelli ha presentato la nuova area sportiva della Juventus, che ha visto la promozione di Cherubini al posto di Paratici e l’arrivo di Arrivabene ai vertici del management. Ma ovviamente uno dei principali temi affrontati dal presidente è stato ancora una volta quello della Superlega: “Abbiamo ricevuto dalla Uefa una lettera che ci ha ammesso alla prossima Champions League. C’è volontà di dialogo, ma non abbiamo nessuna paura delle minacce che sono state fatte negli ultimi mesi”.

“Pensiamo che alla fine la nostra azione legale porterà a risultati soddisfacenti. Il vero successo ci sarà quando si riprenderà nuovamente a dialogare”, ha sottolineato Agnelli, che poi ha parlato anche di Ceferin: “Con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto e continuo a stimarlo come persona. Detto questo, quando si lavora nel mondo del business si sa che determinate cose non si possono dire quando si firma un accordo e con le dimissioni immediate dalle mie cariche ritengo di essermi comportato nel migliore dei modi”.

“Alex rimane una persona che stimo e il padrino di mia figlia, col tempo penso si possa risanare il rapporto”, ha aggiunto Agnelli. Che poi ha espresso alcune considerazioni sul nuovo management, che sarà guidato da Pavel Nedved: “Dal 2018 ha raggiunto la conoscenza che lo ha portato a essere il numero due della società a pieno titolo. Questo è quello che rappresenta per noi Pavel”.

