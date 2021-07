Euro 2020, la profezia di Roberto Mancini su Ciro Immobile: "Spesso il più criticato...", ora tutti muti

05 luglio 2021 a

Alla vigilia di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020, parla Roberto Mancini. "Dovremo fare una grande partita domani per stare qui fino alla fine. Sarà difficile, anche se la Spagna è diversa dal Belgio. Non sarà una gara come quella ma con tante difficoltà". Cerca di spegnere i facili entusiasmi della stampa: "Spero che per una volta ci azzecchiate... Non sarà così semplice: dovremo fare una grande partita, la Spagna è una grande squadra. Siamo in semifinale, è dura trovare gare semplici".

Il ct parla anche dei tifosi italiani a Wembley: "E' ingiusto che non ci siano tifosi da Italia e Spagna. Però è chiaro sia meglio giocare davanti al pubblico che davanti a poche persone, è il bello dello sport. Però trovo ingiusto che non ci siano metà italiani e metà spagnoli". Difende a spada tratta Immobile: "Ciro è la Scarpa d'Oro, è tra chi ha segnato di più negli ultimi anni. E in un Mondiale o in un Europeo il più criticato spesso risolve partita e torneo...".

Parla degli infortunati Belotti e Toloi. "Belotti aveva preso un colpo col Belgio, ieri non lo abbiamo rischiato come Rafael in allenamento, ma saranno a posto per domani". Infine su capitan Chiallini: "Da tanti anni dicono che lui e Bonucci sono i migliori ma vogliono dimostrare ogni volta di esserlo. Se riuscirà a giocare tre gare di fila? Spero di sì, non dovesse farcela ci sono Acerbi e Bastoni che sono in grande forma", conclude il ct.

