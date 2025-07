Francesco Acquaroli, l'endorsement di Roberto Mancini: "Spero che rivinca"

Da calciatore ha sempre fatto parlare di sè. Da allenatore ha trascinato l'Italia alla vittoria del primo Europeo itinerante. E ora si espone pubblicamente a sostegno di Francesco Acquaroli , il governatore uscente di centrodestra della Regione Marche. Il presidente si ripresenterà come candidato nella prossima tornata elettorale in autunno. "Francesco Acquaroli ha fatto un gran lavoro nelle Marche , ha governato non bene ma benissimo, e io spero proprio che rivinca ”, ha detto l'ex ct Roberto Mancini .

Che Mancini abbia un debole politico per Fratelli d'Italia lo si può intuire spulciando sui suoi social. Il Mancio non lesina cuoricini ai post di Giorgia Meloni, ne apprezza i contenuti e la segue da tempo. Due anni fa aveva prestato il suo volto per fare da traino alla campagna pubblicitaria per rilanciare il turismo nelle Marche: "Let's go Marche!". E ad Atreju - la festa di fratelli d'Italia - aveva detto che le Marche sono "una delle regioni più belle d’Italia”. Soprattutto abitata da “gente perbene”. E il suo presidente è una di queste. Per questo: "Spero che ce la faccia. Lo merita”.