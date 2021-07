Wimbledon 2021, Roger Federer stracciato da Hurkacz. L'indiscrezione: "La sua ultima partita"

08 luglio 2021 a

Che l'incontro di ieri tra Roger Federer e Hubert Hurkacz sia stato l'ultimo dello svizzero sull'erba di Wimbledon? Nelle ultime ore, questa domanda ha iniziato a echeggiare tra gli appassionati di Tennis. Innanzitutto, a portare a questa ipotesi l'età dello svizzero: saranno infatti 40 gli anni per lui ad agosto. Non ha certo aiutato a placare le voci poi, la pesante sconfitta di ieri contro il polacco Hurkacz, che ha eliminato Federer ai quarti di finale dei Championships. Il 24enne Hurakacz, attuale numero 18 del ranking Atp, si gode ora la prima semifinale raggiunta in carriera in un torneo del Grande Slam.

Nel corso del match, Federer è risultato impreciso, fuori ritmo e visibilmente a corto di energie. 6-3; 7-6 (4); 6-0: al polacco è bastata un'ora e 51 minuti per accompagnare Federer all'uscita, tra gli applausi di tutti, avversario compreso. Hurkacz compie così l'impresa più grande della sua carriera sinora, dopo aver vinto il 1000 di Miami in finale contro Jannik Sinner. Il cammino di Federer a Wimbledon 2021 finisce quindi con un risultato negativo pesante, contornato dai dubbi sul suo futuro nel palcoscenico internazionale del Tennis.

Il primo set è indirizzato dal break di Hurkacz nel sesto game, ripercorre la gara la Gazzetta dello Sport. 6-3 con 15 punti su 16 del polacco con la prima del servizio. Federer incomincia a dare primi segnali di cedimento sin da subito: si muove male sul rettangolo di gioco e commette frequenti errori da principiante. In particolare, la valutazione errata di una palla lasciata sfilare, ma poi rimasta in campo nel game del break. Nel secondo parziale, lo svizzero parte tuttavia con il break a favore nel secondo game. Federer salva inizialmente tre palle del controbreak nel terzo gioco, ma getta via il vantaggio perdendo il turno di battuta nel settimo break. Tie-break: Federer ha l'occasione di recuperare il minibreak di svantaggio con una volée facile, ma scivola, perdendo il punto.

