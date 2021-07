Euro 2020, dietro la vittoria dell'Italia un video "segreto": parla il portiere Salvatore Sirigu

13 luglio 2021 a

Il segreto della vittoria agli Europei dell'Italia? Un video. Sì, proprio così. A spiegare quanto accaduto nelle ore precedenti alla finalissima di domenica 11 luglio è Salvatore Sirigu, portiere di riserva della Nazionale. È stato lui a spedire sulla chat whatsapp degli Azzurri le immagini (raccolte in segreto) di mogli, fidanzate, genitori, soprattutto figli, e tutti dicevano più o meno: "Vinci per noi". "È cominciata quasi per caso - ha confessato al Corriere della Sera -, alla vigilia della gara con la Turchia. Ci stavamo cambiando e non sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Ho scritto alcune frasi sul telefono, le ho salvate. E poi ho deciso di inviarle".

Poi ecco che il giocatore entra nel dettaglio, spiegando cosa c'era scritto: "Veniamo da un anno e mezzo durante il quale il calcio non è stato più lo stesso, per noi è già una vittoria entrare in uno stadio con i tifosi. Ricordiamoci che uniti si è più forti, e che più si è uniti e più si è forti. E godiamocela, perché tanti vorrebbero essere al nostro posto".

L'obiettivo di Sirigu era quello di tramandare principi e valori. Un po' ome quelli che hanno i suoi colleghi: "Cosa ci siamo detti io e Donnarumma prima dei rigori resterà per sempre un segreto tra me, lui e Meret, un altro giovane serio e sereno. Io sono più vecchio, mi ascoltano. Gigio ha umiltà e testa sulle spalle, perciò mi piace: i calciatori passano, gli uomini restano". E pare proprio che la sua tecnica abbia funzionato.

