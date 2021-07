Roberto Mancini, dopo gli Europei pensa ai Mondiali: ecco il vero obiettivo

13 luglio 2021 a

Ci sono voluti 30 anni a Roberto Mancini e al suo staff tutto blucerchiato per riscattare la sconfitta della sua Sampdoria contro il Barcellona in Coppa dei Campioni, proprio a Wembley. Alla fine, il trofeo è arrivato con la Nazionale. Il rigore parato da Gigio Donnarumma a Sakha e il lungo abbraccio tra Mancini e Vialli è la fotografia di Euro 2020. Loro, i "gemelli del goal", che si sono lasciati andare in un emozionante pianto di liberazione, ricordando forse anche quella triste notte di maggio 92', quando la loro classe non era bastata per portare a Genova il trofeo più importante per squadre di Club.

Tuttavia, Euro 2020 non è un punto d'arrivo, bensì un punto di partenza: l'idea di Mancini è quella di dare il via a un vero e proprio ciclo. L'obiettivo? Naturalmente il mondiale in Qatar che si giocherà tra due inverni. A ottobre, gli Azzurri si giocheranno le Final Four di Nations League. Un ulteriore test per confermare quanto mostrato dall'Italia all'Europeo. Il 6 ottobre a San Siro gli Azzurri giocheranno contro la Spagna. In caso di vittoria si rimarrà a Milano per giocare la finale contro una tra Francia e Belgio. Nel 2016, il Portogallo aveva completato il proprio itinerario vincendo proprio la Nations dopo l'Europeo.

Gli occhi del Mancio sono ora però rivolti al Mondiale del 2022. Dopo la storia vittoria nel 2006, il cammino dell'Italia è stato sempre tortuoso. Da allora, gli Azzurri non hanno più giocato una gara a eliminazione diretta del torneo globale. La vera sfida del commissario tecnico sarà proprio questa. Ora l'Italia non deve farsi prendere dall'esaltazione, e rimanere con i piedi per terra. Il 2 settembre a Firenze la Nazionale giocherà contro la Bulgaria e tre giorni dopo andrà a Basilea per affrontare la Svizzera. La concentrazione dovrà rimanere altissima. Intanto, godiamoci il titolo di Campioni d'Europa e chissà che il dominio costruito una decina di anni fa dalla Spagna di Xavi e Iniesta, non possa essere replicato. Sognare è lecito...

