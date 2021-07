Euro 2020, gli inglesi delirano: "Finale rubata", la petizione per ripetere il match con l'Italia

13 luglio 2021 a

Su Change.org, piattaforma on-line in cui chiunque può lanciare una petizione, è comparsa la richiesta di rigiocare Italia-Inghilterra perché "non è stata una partita per nulla corretta". L'utente che ha aperto la petizione allega lo screen del fallo di Chiellini su Saka chiedendo un cartellino rosso. In poco più di 24 ore sono arrivate oltre 90.000 firme.

"Il match dell'11 luglio non è stato corretto, dopo che l'Italia ha trascinato i giocatori inglesi come fossero schiavi. Tutte quelle spinte, quelle strattonate e quei calci ed è stato permesso all'Italia di vincere lo stesso? Decisamente di parte. L'Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il modo in cui ha giocato e la ripetizione dovrebbe essere arbitrata da un fischietto non di parte. Tutto questo non è stato giusto": la descrizione della richiesta di rigiocare il match che però sembra anche un po' bizzara e forse anche ironica. Ma intanto oltre 90.000 firme e qualche commento fanno pensare che qualcuno ci abbia creduto veramente.

Intanto dopo gli insulti a sfondo razzista ricevuti dai giocatori inglesi Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka - colpevoli di aver fallito il tiro dal dischetto - tre utenti hanno avanzato la proposta di bandire per sempre dagli stadi gli autori delle offese. Un'idea, la loro, che al momento è stata condivisa (e firmata) da oltre 730mila persone. Stavolta sembra che il sondaggio sia più coerente e anche meno tacciabile di ironia o autoironia.

