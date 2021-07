Olimpiadi di Tokyo e coronavirus: Cori Gauff costretta a rinunciare, positivo anche un giornalista italiano

19 luglio 2021 a

Cresce la preoccupazione attorno alle Olimpiadi di Tokyo. L'ultimo forfait arriva da Cori "Coco" Gauff, la tennista statunitense che si è dovuta ritirare a causa del coronavirus. "Sono così delusa, è sempre stato un mio sogno rappresentare gli Usa alle Olimpiadi e spero che ci saranno possibilità per me di realizzarlo in futuro", sono state le sue parole. Nonostante la lontananza, in Giappone cresce il timori di focolai alle Olimpiadi e al Villaggio olimpico, dove sono risultati positivi in tre.

Non solo, perché più di 20 membri della squadra olimpica sudafricana - principalmente giocatori e personale di supporto della squadra di calcio e del rugby - e otto membri del Team GB - sei atleti e due accompagnatori - sono stati posti in rigoroso isolamento dopo un contatto positivo sull'aereo.

Lunedì si è registrato il quarto positivo all'interno del villaggio olimpico, il giocatore di beach volley della nazionale della Repubblica Ceca Ondrej Perusic , la cui positività è stata annunciata dal Comitato olimpico di Praga. Il Covid si abbatte anche sull'Italia dove nelle ultime ore giornalista italiano che sarebbe arrivato domenica all'aeroporto di Tokyo Haneda, proveniente da Roma Fiumicino, è risultato positivo al Covid. "Il giornalista - ha voluto precisare l'ambasciatore Giorgio Starace - quando era partito aveva un regolare tampone negativo» e che «la persona vicina a lui è stata testata e non è risultata positiva al Covid".

