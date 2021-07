Tokyo 2020, il dramma di Aldo Montano dopo l'ultima stoccata: "Ecco perché ho paura"

29 luglio 2021 a

Aldo Montano lascia la scherma olimpica tra le lacrime. Dopo l'argento nella gara a squadre della sciabola maschile a Tokyo 2020, lo sciabolatore è pronto a cambiare vita: "Provo tanta emozione, ho sentito la mia famiglia, mi stanno aspettando, è bellissimo tutto ma è il punto finale a essere emozionante, perché sai che da oggi in poi cambierà completamente la tua vita", ha spiegato.

"L'adrenalina che ti può dare lo sport sarà diversa, è un salto nel buio, un salto un po' nel vuoto che fa anche paura, perché negli ultimi 25 anni ho fatto questo e pensare a quello che sarà domani è tosta". Montano, 42 anni, ha ammesso di aver chiuso con la Nazionale olimpica, ma non ha ancora deciso se smettere definitivamente a tirare di sciabola.

"È stato meraviglioso chiudere una carriera così. È stata una vita e una carriera meravigliosa. Se avrei firmato per un finale così? Hai voglia!", ha detto dopo l'argento conquistato a Tokyo. La sciabola l'amore della vita, non l'unica passione però per Montano. Forte la simpatia per la Juventus, ma è soprattutto per le belle donne e le liaison che Aldo si è preso le copertine dei rotocalchi. La storia con Manuela Arcuri finita 'per liti futili e furibonde' come raccontava l'attrice, poi quella con la showgirl Antonella Mosetti che con Aldo stava 'impazzendo'. Ma è Olga Plachina ad aver definitivamente rubato il cuore di Montano. Classe '97, modella e atleta (campionessa di corsa nei 400 metri), Olga Plachina è diventata sua moglie e nel 2017 ha dato alla luce la figlia di Aldo, Olimpia, e quest'anno il secondogenito Mario (nato a fine marzo).

