Tokyo 2020, l'impresa di Lucilla Boari: bronzo nel tiro con l'arco, prima storica medaglia femminile

Prima, storica medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l’arco in campo femminile. A vincerla è stata Lucilla Boari, che a Tokyo 2020 ha avuto la meglio sulla statunitense Mackenzie Brown e si è messa al collo un bronzo dal valore inestimabile. La 24enne mantovana si è resa protagonista di un gran percorso, che è stato netto fino a quando non ha incontrato la russa Elena Osipova, che ha meritato di imporsi in semifinale.

La Boari, però, è rimasta sul pezzo e ha scoccato al meglio le sue frecce nella finale per il terzo posto, imponendosi sull’americana Brown con un netto 7-1. Il bronzo vinto nel tiro con l’arco femminile è il decimo di questa spedizione azzurra a Tokyo 2020, nonché la ventesima medaglia complessiva. Per vincerla la 24enne mantovana è dovuta partire da lontano: è partita con un 6-0 inflitto alla polacca Sylwia Zyzanska, poi ha superato 6-4 l’altra azzurra Chiara Rebagliati e agli ottavi ha vissuto il primo momento cruciale, riuscendo a battere la bielorussa Hanna Marusava (6-5) al decisivo tiro supplementare.

Nei quarti la Boeri ha avuto la meglio anche della cinese Jiaxin Wu (6-2), mentre in semifinale ha subito dalla russa Osipova una sconfitta meno netta di quello che lascia immaginare il punteggio (6-0): l’italiana aveva infatti avuto due occasioni per conquistare il set.

