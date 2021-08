Tokyo 2020, oro per Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela: vittoria storica dopo 21 anni

03 agosto 2021 a

Arriva il quinto oro per l'Italia ai giochi olimpici di Tokyo 2020. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la categoria Nacra 17 della vela. Dietro di loro sul secondo gradino del podio i britannici John Gimson e Anna Burnet. Dopo 21 anni, la vela italiana torna a dominare le Olimpiadi. Già nei giorni scorsi comunque i due azzurri erano sicuri di portare a casa una medaglia.

Il timoniere di Rovereto si è avvicinato allo sport con le gare di sci e solo in un secondo momento ha scelto la vela come passione della vita. Caterina, romana, invece ha seguito il fratello per arrivare alle regate. A Enoshima i due azzurri (delle Fiamme Gialle lui e del Circolo Aniene lei) hanno sbaragliato il campo, sono scesi in acqua con l’argento già al collo, ma hanno deciso di fare di più.

Si tratta del quarto oro della storia italiana della vela. I due azzurri hanno dominato in questo sport nell’ultimo quadriennio, con tre ori europei e un oro mondiale. Entrano così nella leggenda della vela italiana - questa è la prima medaglia mista - portando a questa missione da record il quinto oro. E rendendo il medagliere italiano sempre più ricco.

