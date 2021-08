Tokyo 2020, Lorenzo Zazzeri derubato appena tornato in Italia: "Hanno preso tutto, tranne la medaglia"

03 agosto 2021 a

a

a

Lorenzo Zazzeri è tornato in Italia dopo la stupenda medaglia d’argento vinta a Tokyo 2020 nella staffetta 4x100 stile libero. Con i compagni Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Manuel Frigo, Zazzeri ha scritto la storia del nuoto azzurro: è la prima volta che la staffetta 4x100 sale sul podio olimpico, in precedenza c’era stato solo un bronzo della 4x200 ad Atene 2004.

A 62 anni vince due medaglie, "ma quando mi vedono al villaggio olimpico...": il clamoroso caso di Andrew Hoy

Rientrato in Italia dopo l’avventura in quel di Tokyo, Lorenzo è stato però vittima di un episodio davvero spregevole, come ha lui stesso raccontato sui social. “Il 2 agosto, verso le 13.30, hanno sfondato il vetro della mia auto di fronte alla Piscina Bellariva di Firenze. Mentre ero passato a salutare i miei compagni di squadra, hanno rubato i ricordi delle mie olimpiadi, compresa la GoPro e l’iPad con tutti i video delle olimpiadi e i souvenir per la mia famiglia”.

Letti distrutti e un buco nel muro. Rubano la mascotte agli australiani e questi impazziscono: choc al villaggio olimpico

Fortunatamente il nuotatore aveva almeno la medaglia con sé: “Faccio un appello ai ladri, se mai leggerete tutto questo, vi chiedo di restituire i miei ricordi alla Piscina di Bellariva e a tenervi tutto ciò di materiale che possa servirvi. Sono disponibile anche a pagare un ‘riscatto’ pur di riaverli. Sono distrutto”.

L'ombra del comunismo alle Olimpiadi, come salgono sul podio le cinesi: il dettaglio che scatena un grosso caso politico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.