Tokyo 2020, fantastica rimonta di Elia Viviani: bronzo nell'Omnium, pioggia di medaglie azzurre

05 agosto 2021 a

a

a

Elia Viviani ha conquistato la medaglia di bronzo nell’Omnium alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il ciclista azzurro, medaglia d’oro cinque anni fa in questa stessa disciplina a Rio 2016, è stato protagonista di una strepitosa rimonta. Undicesimo dopo le prime due prove, il campione veneto, portabandiera degli Azzurri nella cerimonia d’inaugurazione, ha brillato nella corsa ad eliminazione e nella corsa a punti, due performance che gli hanno permesso di concludere al terzo posto con 124 punti in classifica generale, dietro al britannico Matthew Walls, oro con 153 punti, e al neozelandese Stewart Campbell, argento con 129 punti. E’ la 34esima medaglia per la delegazione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia ha conquistato finora 7 ori, 10 argenti e 17 bronzi.

Oro e 2° record del mondo in due giorni. L'alieno Ganna trascina gli azzurri: ciclismo, che goduria su pista. E il medagliere è da urlo

Un impresa riuscita nel corso delle quattro gare con un autentico capolavoro nelle ultime due frazioni. Momento magico per le due ruote azzurre: il risultato di Viviani fa seguito al trionfo di Ganna, Consonni, Lamon e Milan nell’inseguimento. Viviani è anche stato vicinissimo a chiudere al secondo posto, ma si è dovuto arrendere all’ultimo giro.

Tokyo 2020, altra impresa italiana: Paltrinieri cancella il ricordo della mononucleosi e si prende il bronzo. Argento per Rizza

"Volevo una medaglia, sapevo che era dura e mi dispiace aver perso l'argento alla fine. Le energie erano al lumicino, avendo dato tutto prima. A vedere come era iniziata dobbiamo festeggiare". Queste le parole di Viviani a RaiSport subito dopo aver vinto il bronzo. Prima dei Giochi "avrei firmato anche per un bronzo. Siamo partiti bene e ora le motivazioni per sabato (finale di Madison, ndr) sono ancora più alte", ha concluso l'atleta azzurro.

Video su questo argomento "Tanti auguri presidente". Tokyo 2020, il video messaggio dell'Italia per gli 80 anni di Mattarella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.