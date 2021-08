Tokyo 2020, "oro per la Gran Bretagna!". Ma occhio a Jacobs e Tortu: il disastro che può costare la carriera al telecronista inglese

06 agosto 2021 a

L'entusiasmo era troppo forte: il commentatore britannico di Eurosport ha decretato la vittoria degli atleti inglesi nella staffetta 4x100 a Tokyo 2020 prima della fine della corsa. E in effetti ha cantato vittoria troppo presto. Perché all'ultimo momento l'azzurro Filippo Tortu ha letteralmente strappato la medaglia d'oro dal collo del collega britannico, facendo salire l'Italia sul gradino più alto del podio.

"Sarà oro per la Gran Bretagna? No, è per l'Italia", ha detto il commentatore alla fine della gara. Il video della gaffe, neanche a dirlo, è già diventato virale sul web. Ancora una volta l'Italia conquista il primo posto in una competizione davanti all'Inghilterra. E' già successo un mese fa agli Europei. Alla finale a Wembley, l'Italia ha strappato la vittoria ai britannici durante l'atto finale, i rigori.

Ma anche nel corso dei Giochi, diversi successi azzurri hanno spesso fatto seguito a dei "duelli" con la Gran Bretagna, E' successo durante la prova di vela e prima ancora nella finale dei 100 metri, vinta da Marcell Jacobs e caratterizzata dalla squalifica del britannico Zharnel Hughes. E così adesso è diventato virale su Twitter il video del telecronista britannico di Eurosport, accompagnato da numerosi commenti ironici.

