Gennaro Gattuso, ossessione-Atalanta: cosa trapela sulla sua Italia

L'Italia di Gennaro Gattuso, se vuole qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio che si disputeranno negli Stati uniti, deve fare affidamento su alcuni giocatori rodati. Basta rotazioni, invenzioni dell'ultimo minuto o rimpiazzi non all'altezza. Il ct potrebbe infatti ripartire da alcuni dei giocatori più forti dell'Atalanta, che in questi anni - grazie a Giampero Gasperini, è stato uno dei fiori all'occhiello del nostro campionato, in serie a e in Europa. Ma chi merita di vestire - e giocare - con la maglia azzurra?

In porta non ci sono dubbi. Marco Carnesecchi ha dimostrato di essere affidabile, tanto da attirare le attenzioni anche di club esteri come il Manchester United, che lo vorrebbe al posto di Onana in caso di cessione dell'ex Inter. In difesa, invece, spazio a Giorgio Scalvini. Nonostante il brutto infortunio, che lo ha costretto ai box per quasi tutta la scorsa stagione, l'italiano è ancora giovanissimo e il futuro è tutto suo. A centrocampo, la sorpresa potrebbe essere Daniel Maldini. Il figlio di Paolo, però, non ha ancora dato una sferzata alla sua carriera. Per conquistare la possibilità di essere decisivo a un Mondiale, deve prima incidere con l'Atalanta.