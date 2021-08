Coppa Italia, il Torino batte la Cremonese 4-1 ai rigori. E si qualifica per i sedicesimi

16 agosto 2021 a

Con grande fatica il Torino si è qualificato per i sedicesimi di finale della Coppa Italia battendo la Cremonese per 4-1 dopo i rigori nella partita giocata oggi 15 agosto. I tempi regolamentari e quelli supplementari erano terminati sullo 0-0.

Al 13' st l'arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta è stato costretto a fermarsi a causa dei crampi. Assistito dallo staff medico del Torino, dopo tre minuti ha fatto riprendere il gioco, ma al 23' st si è dovuto fermare di nuovo e questa volta, dopo quasi sette minuti di stop, ha fatto segno di non farcela e al suo posto è entrato Paride Tremolada di Monza, arbitro della Can C.

La partita è ripresa e, nonostante i 10' di recupero concessi al novantesimo da Tremolada, è finita 0-0. Quindi ci sono stati i supplementari e infine i rigori che hanno decretato la vittoria del Toro.

