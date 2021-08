Bebe Vio, giallo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020: "Niente gara, vi spiegherò"

25 agosto 2021 a

Bebe Vio non parteciperà alla gara di sciabola delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha annunciato la schermitrice azzurra di 24 anni in un video pubblicato sui suoi profili social. La portabandiera della spedizione italiana ai Giochi Paralimpici si rammarica per quanto avvenuto, ma resta il mistero sui motivi che hanno portato a questa decisione. "Purtroppo niente gara di sciabola... questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me e in questa missione non impossibile ma solo rimandata", ha detto senza perdere il sorriso mentre raggiunge il palazzetto per sostenere gli azzurri in gara.

Quindi Bebe Vio ha aggiunto che parteciperà soltanto alla gara di fioretto ("in realtà è la mia gara", ha aggiunto) in programma il 28 e 29 agosto.

